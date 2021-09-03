Коронавірус повертається: Чернівецька область на межі помаранчевої зони [ Редактировать ]
Уже за крок від помаранчевої зони Чернівецька область. Ризикують вийти із зеленої також Одещина й Луганщина.
Найбільше інфікованих минулої доби виявили у столиці, на Харківщині і Львівщині.
Одужали при цьому - понад тисячу людей. А от вакцинувалися - вже близько дев'яти мільйонів українців. Із них майже половина - двома дозами.
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Ковід в Україні піднімає голову. Вже два дні поспіль маємо більш як по дві тисячі заражених щодня. І як і на початку пандемії, коронавірусна хвиля починається із західних регіонів. Там - деякі лікарні переповнені.
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Найбільше інфікованих у столиці, на Харківщині та Донеччині. Вакцинувалися за добу 160 тисяч українців, а загалом - вже понад дев'ять мільйонів.
Значна частина хворих - нещеплені або щеплені частково. Влада зневірилася вмовляти вакцинуватися і перейшла до політики прямого заохочення це робити.
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