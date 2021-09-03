Затримки з виплатами почалися ще на початку року, кажуть вчителі.

Не встиг початися, як уже на межі зриву. У місті Долина, на Прикарпатті, навчальний рік на паузу поставили - борги із зарплат! Тож учителі оголосили "велику перерву" - і вийшли на страйк. Бо більше не можуть працювати на голодному ентузіазмі.

Скільки завинили педагогам і чому? У борговій формулі розбиралася Жанна Дутчак.

Жанна Дутчак, кореспондентка:

Ми зараз - в одній зі шкіл міста Долини. Щойно продзвенів шкільний дзвінок, і мав би розпочатися урок. Та, як бачите, у класи ніхто не поспішає. Школа - порожня, жодного учня. Хоча офіційно заклад працює.

На робочому місці лише вчителі. Замість уроків - страйк. А все через борги по зарплаті.

Мирослава Дідик, вчителька німецької мови:

Затримують заробітню плату ще з літа. Вже вересень, а ми ходимо на роботу ще із серпня, а зарплату не отримали. Якісь частинами кидають і годують обіцянками, а результату немає.

Не так собі уявляла початок навчального року вчителька зарубіжної літератури Надія Юліанівна. Каже: за час карантину скучила за живим спілкуванням із учнями… І рішення припинити навчання їй далося нелегко.

Надія Ломако, учителька зарубіжної літератури Долинського ліцею:

Ми маємо право обстоювати свої права.. і чесно зароблені гроші, які нам не видали.

Затримки з виплатами почалися ще на початку року, кажуть вчителі.

Наталія Жгута, голова профспілкового комітету:

В мене, наприклад, 20 тисяч заборгованості станом на зараз. Тобто, це ми зараз не говоримо про якісь компенсації і так дальше.

І лише коли чиновники дізналися, що викладачі запланували страйк, почали задобрювати їх маленькими сумами.

Оксана Франків, учителька української мови та літератури Долинського ліцею:

Ми стукали у всі двері, писали, зверталися…просили, їхали на зустрічі, кликали до себе, ходили на сесії.. нам нічого навіть не обіцяли, нічого конкретно.. одні відправляють до інших.. район - в область .. область - в район.

У міській раді Долини борги списують на малу державну субвенцію. Мовляв, виною всьому - недосконала формула, за якою розподіляють гроші. Вона, кажуть чиновники, не враховує реалій адмінреформи. А арифметика проста: до Долини приєднали чимало сіл. І вийшло із двадцяти шести шкіл - вісімнадцять сільських. Але при визначенні коєфіцієнту наповнюваності класів це до уваги урядовці не взяли.

Іван Дирів, голова Долинської міської громади:

Один із визначальних коєфіцієнтів - це наповнюваність класів. Для нашої громади поставили 21. Тобто в класі повинно бути 21 учень. Ви самі розумієте, що у 18 сільських школах ніякого 21 учня не було і не могло бути. Нам так порахували: відповідно, виник дефіцит. Держава не додала. Не врахувала ці зміни.

Тож громада ще в березні звернулася до суду. Від Уряду вимагають переглянути формулу і додати на цей рік фінансування. Йдеться про тридцять п'ять мільйонів гривень.

Утім, у Міністерстві освіти кажуть: вони і так дали цього року Долинській громаді майже на п'ятдесят мільйонів більше, ніж торік. А проблему з нестачею грошей пояснюють великою кількістю класів із низькою наповнюваністю та роздутим штатом. Тож пропонують громаді провести оптимізацію або фінансувати школи з власної кишені.

Іван Дирів, голова Долинської міської громади:

Більше 10 мільйонів громада вишукала своїх резервів, скоротили все, що могли скороти і додали, аби покрити цю різницю.

Алла Шевченко, заступниця голови Долинської міської територіальної громади:

Це десять шкіл треба було закрити чи як. Ми не могли про це говорити. І коли подивитися на нашу громаду, вона - гірський населений пункт, оскільки у нас нема належних доріг, не можна забезпечити належний підвіз.