На Прикарпатті освітяни вийшли на протести: більше не можуть працювати задарма [ Редактировать ]
Не встиг початися, як уже на межі зриву. У місті Долина, на Прикарпатті, навчальний рік на паузу поставили - борги із зарплат! Тож учителі оголосили "велику перерву" - і вийшли на страйк. Бо більше не можуть працювати на голодному ентузіазмі.
Скільки завинили педагогам і чому? У борговій формулі розбиралася Жанна Дутчак.
Жанна Дутчак, кореспондентка:
Ми зараз - в одній зі шкіл міста Долини. Щойно продзвенів шкільний дзвінок, і мав би розпочатися урок. Та, як бачите, у класи ніхто не поспішає. Школа - порожня, жодного учня. Хоча офіційно заклад працює.
На робочому місці лише вчителі. Замість уроків - страйк. А все через борги по зарплаті.
Мирослава Дідик, вчителька німецької мови:
Затримують заробітню плату ще з літа. Вже вересень, а ми ходимо на роботу ще із серпня, а зарплату не отримали. Якісь частинами кидають і годують обіцянками, а результату немає.
Не так собі уявляла початок навчального року вчителька зарубіжної літератури Надія Юліанівна. Каже: за час карантину скучила за живим спілкуванням із учнями… І рішення припинити навчання їй далося нелегко.
Надія Ломако, учителька зарубіжної літератури Долинського ліцею:
Ми маємо право обстоювати свої права.. і чесно зароблені гроші, які нам не видали.
Затримки з виплатами почалися ще на початку року, кажуть вчителі.
Наталія Жгута, голова профспілкового комітету:
В мене, наприклад, 20 тисяч заборгованості станом на зараз. Тобто, це ми зараз не говоримо про якісь компенсації і так дальше.
І лише коли чиновники дізналися, що викладачі запланували страйк, почали задобрювати їх маленькими сумами.
Оксана Франків, учителька української мови та літератури Долинського ліцею:
Ми стукали у всі двері, писали, зверталися…просили, їхали на зустрічі, кликали до себе, ходили на сесії.. нам нічого навіть не обіцяли, нічого конкретно.. одні відправляють до інших.. район - в область .. область - в район.
У міській раді Долини борги списують на малу державну субвенцію. Мовляв, виною всьому - недосконала формула, за якою розподіляють гроші. Вона, кажуть чиновники, не враховує реалій адмінреформи. А арифметика проста: до Долини приєднали чимало сіл. І вийшло із двадцяти шести шкіл - вісімнадцять сільських. Але при визначенні коєфіцієнту наповнюваності класів це до уваги урядовці не взяли.
Іван Дирів, голова Долинської міської громади:
Один із визначальних коєфіцієнтів - це наповнюваність класів. Для нашої громади поставили 21. Тобто в класі повинно бути 21 учень. Ви самі розумієте, що у 18 сільських школах ніякого 21 учня не було і не могло бути. Нам так порахували: відповідно, виник дефіцит. Держава не додала. Не врахувала ці зміни.
Тож громада ще в березні звернулася до суду. Від Уряду вимагають переглянути формулу і додати на цей рік фінансування. Йдеться про тридцять п'ять мільйонів гривень.
Утім, у Міністерстві освіти кажуть: вони і так дали цього року Долинській громаді майже на п'ятдесят мільйонів більше, ніж торік. А проблему з нестачею грошей пояснюють великою кількістю класів із низькою наповнюваністю та роздутим штатом. Тож пропонують громаді провести оптимізацію або фінансувати школи з власної кишені.
Іван Дирів, голова Долинської міської громади:
Більше 10 мільйонів громада вишукала своїх резервів, скоротили все, що могли скороти і додали, аби покрити цю різницю.
Алла Шевченко, заступниця голови Долинської міської територіальної громади:
Це десять шкіл треба було закрити чи як. Ми не могли про це говорити. І коли подивитися на нашу громаду, вона - гірський населений пункт, оскільки у нас нема належних доріг, не можна забезпечити належний підвіз.
Тимчасово, до 20 вересня, зупинити страйк учителів уже попросили обласні посадовці. Пообіцяли знайти гроші на відпускні, зарплату за серпень і аванс за вересень. Освітяни погодилися. Але, кажуть, у разі їх вкотре обмануть - вони знову вийдуть на пікет.
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