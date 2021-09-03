Ремонтник переплутав труби: півтори тисячі квартир залишись без газу [ Редактировать ]
Вода замість газу! Комунальна колізія в Кропивницькому. Півтори тисячі квартир залишились без блакитного палива, після того, як ремонтник вирішив поміняти колонку і переплутав труби.
Тепер комунальники відрами вичерпують воду з газових мереж, а люди - підстраховуються електроплитами. Чи довго триватиме комунальна реанімація? І чи відповість за скоєне - власник квартири? З'ясовувала Олена Бринза.
Це спальний мікрорайон Бєляєва в Кропивницькому. Працівники аварійної служби газу не встигають відрами носити воду. Зливають її з газових труб.
Михайло Винницький, слюсар:
Ми не щитали відрами, ну більше 200 відер вийшло і ще.
І через таку комунальну проблему без газу нині зо два десятки багатоповерхівок.
Наталія Куликовська, мешканка будинку:
Устала онучка в школу пішла, думаю підігрію їй , туди, а воно не запаху газу немає, не комфорки не загораються, то я вийшла на вулицю і мені сказали.
Любов Зінченко, мешканка будинку:
Дзвонимо по всіх родичах, питаємо електроплитки, потому шо нада їсти готувать.
Причина аварії - ремонт у одній із квартир. Власник, самостійно встановлюючи колонку, поплутав труби, і воду підключив до газової.
Сергій Коваленко, начальник аварійної служби:
Людина повинна робити, те що вона знає, якщо вона в цьому не спеціаліст, некомпетентний, то цього нізя робити людям взагалі. Ремонт робили на кухні, зняли котел-колонку і поставили назад, і неправильно підключили.
Спілкуватися з журналістами горе-ремонтник не хоче.
Без газу мешканцям будинків доведеться пробути ще декілька днів. Доки повністю не висохне газова система. А чи стягувати збитки з власника квартири, через якого усе це трапилося, у газовій службі вирішуватимуть уже після ліквідації аварії.
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