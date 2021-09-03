Зеленський підписав закон про відключення комунальних послуг через заборгованість [ Редактировать ]
За борги - відключення. Президент підписав закон, який скасовує мораторій на відключення комунальних послуг через заборгованість. Виняток - лише карантинний колір. Мораторій діятиме лише в червоній зоні.
Тож, скільки треба заборгувати, щоб вас "відімкнули"? Богдан Вербицький розкаже.
Заборгували за комірне?
Юрій Корольчук, експерт із питань енергетики:
За борги треба буде розраховуватися.
Інакше - готуйтеся до відключення! Єдине виключення - це якщо споживач знаходиться у червоній карантинній зоні.
Як і кого відключатимуть за борги?
Михайло Бордаш, пенсіонер:
Я літом мало плачу газу. В мене так... до 20 кубів, небагато йде влітку.
"Небагато", бо пан Михайло економить. Найбільше витрачає хіба на воду. (В Ужгороді вона найдорожча в Україні). Питаємо, чи немає в пенсіонера боргів?
А, то вам квитанції мої тре....
Вони у чоловіка впорядковані:
То - за ліфт. Зараз. 62 гривні. А то вода. 104 гривні.
За всі послуги чоловік сплачує вчасно. І в нього боргів - нема! Хоча, загалом українці винні за комірне...
Юрій Корольчук, експерт у галузі енергетики:
Майже до 90 мільярдів гривень цифра наблизилася в березні цього року. Відповідно, є закономірні очікування, що у випадку зросту ціни на газ для деяких споживачів, на електроенергію, що споживачі можуть частина перестати платити.
За даними Держстату, рекордсмен із боргів - газ. Майже 25 мільйонів. Трохи менше українці винні за тепло й гарячу воду - 21 мільйон. Утричі менше - за електроенергію. Та 6 мільйонів - за водопостачання. Від початку пандемії на відключення боржників від комунальних благ - наклали мораторій. Але цього тижня його скасували.
Євген Нацвін-Степанов, перший заступник голови правління асоціації постачальників енергоресурсів:
Підписаний нещодавно президентом закон фактично знімає мораторій на припинення будь-яких комунальних послуг споживачам, що не перебувають у червоній зоні.
Тобто тепер усе залежатиме від епідеміологічного рівня регіону.
Юрій Корольчук, експерт у галузі енергетики:
Якщо регіон вже знаходиться в червоній зоні, чи жовтій, то це не означає, що споживач може отримати попередження. Якщо через два тижні, або через три - чотири, повертається в зелену зону, то цьому споживачу обмежать доступ до енергоресурсів.
Щоправда, не всім. Якщо ви, приміром, заборгували за місяць чи два - не страшно.
Юрій Корольчук, експерт у галузі енергетики:
Борги і за три, і за чотири місяці, і за п'ять, і борги сягають і декілька тисяч гривень, і декілька десятків тисяч гривень. В першу чергу мова йде про таких споживачів.
Чи можливо погасити борг частинами? Тут усе залежить від послуги та постачальника. У Газзбутах, приміром, пропонують механізм реструктуризації.
Павло Тиндик, директор ТОВ " Харківгаз Збут":
Графік погашення заборгованості складається на строк не більший як 12 місяців. При цьому споживач повинен за вимогою постачальника надати довідки, що підтверджують неплатоспроможність у період накопичення заборгованості (лікарняний, звільнення тощо). На сьогодні "Харківгаз Збут" пішов назустріч 2,5 тисячам своїх клієнтів, уклавши з ними договори реструктуризації.
Якщо ж уже реструктуризований борг не оплачують навіть частинами - споживача про відключення послуги мають повідомити листом.
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