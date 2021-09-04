На Житомирщині сталася смертельна ДТП [ Редактировать ]
Водій загинув, з десяток постраждалих. Під Житомиром міжнародний автобус, що прямував із Польщі до Маріуполя, протаранив на швидкості автовоз. І загорівся.
Другий шофер автобуса, який на момент аварії відпочивав, загинув. Одинадцятьом пасажирам знадобилася допомога медиків. Шістьох з них - ушпиталили з травмами різної тяжкості. Попередньо, водій автобуса не дотримався безпечної дистанції. Тривають слідчі дії.
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