Водій загинув, з десяток постраждалих. Під Житомиром міжнародний автобус, що прямував із Польщі до Маріуполя, протаранив на швидкості автовоз. І загорівся.

Другий шофер автобуса, який на момент аварії відпочивав, загинув. Одинадцятьом пасажирам знадобилася допомога медиків. Шістьох з них - ушпиталили з травмами різної тяжкості. Попередньо, водій автобуса не дотримався безпечної дистанції. Тривають слідчі дії.