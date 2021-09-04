Ціни ростуть, магазини зачиняються. Афганістану загрожує економічний колапс. Закриті банки, завищені ціни та страх. Ситуація в Афганістані - залишається напруженою. Жінки на вулиці навіть не виходять. Як змінилося життя з приходом Талібану і наскільки сильний рух опору - розповість наша спеціальна кореспондентка Світлана Чернецька.

Це лише на перший погляд - життя в Кабулі триває, як і раніше. Якщо ж придивитися - торгівлі немає. Люди проходять повз ятки з продуктами. Хліб, рис, вода, олія, цукор - ціни на усі базові харчі різко підскочили.

Делавар, житель Кабула:

У нас не зійшов врожай, немає дощу, немає води, ситуація дуже складна. Ми виживаємо лише завдяки допомозі благодійних організацій.

Ситуацію ускладнює відсутність готівки. Усі банки закрилися, щойно столиця перейшла під контроль Талібану. Люди цілими днями чекають біля банкоматів, щоб зняти свої заощадження. Але безуспішно. Курс місцевої валюти, афгані, впав до рекордного рівня.

Гашматулла, житель Кабула:

Ми щодня приходимо сюди, щоб отримати свої гроші. Нас годують обіцянками, що от-от банки відкриються, але цього не стається. У нас закінчилася вся готівка, ми у розпачі.

Також в очі впадає абсолютна відсутність на вулицях жінок. Навіть плакати із зображеннями панянок знімають із вітрин чи замальовують. До цього власників салонів краси та магазинів змушують таліби. Фотографії відкритих жіночих облич - в шаріаті вважають харамом, тобто гріхом. Наразі жінкам заборонено виходити на роботу. Мовляв, для їхньої ж безпеки. Але під загрозою втрати заробітку не лише жінки.

Могаммед Аміг Ноорі, перукар:

Ісламський емірат вважає нашу роботу протизаконною. Не дозволені чоловічі засоби догляду і татуювання, тож ми втратили більшу частину клієнтів. І я не знаю чи мені дозволять продовжувати працювати за новим талібанським законом.

Поза законом туфлі на підборах та яскравий одяг. За правилами шаріату - жінкам не можна йти на огляд до лікарів-чоловіків, але й працювати медиками - теж зась. Навіть виходити на вулицю без чоловічого супроводу заборонено. А за проступки загрожує не лише тюремне ув'язнення, але й привселюдна страта. Тож і не дивно, що чимало жінок береться за зброю і поповнює ряди супротиву.

Ахмад Валі Масуд, брат афганського польового командира:

Рух опору дуже сильно поширився географією Афганістану. Зараз його поповнили афганські жінки, адже їхні цінності дуже відрізняються від талібанських, молоде покоління теж приєднується до супротиву, так само як і громадянське суспільство, тобто опір не обмежується лише збройними формуваннями.

Ось тренування загону повстанців у Панджшерській ущелині. Це єдиний район в країні, який не перейшов під контроль талібів. За різними оцінками, тут зібрали армію від 12 до 15 тисяч людей. У Талібана ж близько 80 тисяч. Повстанці виступають за демократію, мир, права та свободи людей. Хоча поки не готові до бойових дій за межами ущелини.