COVID-19 в Україні: повністю вакцинувались понад чотири мільйони громадян [ Редактировать ]
Майже 170 тисяч українців отримали щеплення проти ковіду за минулу добу. Понад дев'ять з половиною мільйонів - вже вакциновані. Майже половина з них - повністю.
Утім кількість захворювань поступово збільшується. Понад дві з половиною тисячі нових інфікувань виявили минулої доби. 44 пацієнти недуги не подолали. Вилікувалися майже півтори тисячі хворих.
Найбільше виявлених заражень у Києві, Харківській, Одеській і Чернівецькій областях, - повідомили в Мінохорони здоров'я.
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