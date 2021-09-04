Майже 170 тисяч українців отримали щеплення проти ковіду за минулу добу. Понад дев'ять з половиною мільйонів - вже вакциновані. Майже половина з них - повністю.

Утім кількість захворювань поступово збільшується. Понад дві з половиною тисячі нових інфікувань виявили минулої доби. 44 пацієнти недуги не подолали. Вилікувалися майже півтори тисячі хворих.

Найбільше виявлених заражень у Києві, Харківській, Одеській і Чернівецькій областях, - повідомили в Мінохорони здоров'я.