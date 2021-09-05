На Такеши Китано покушались с ножом и киркой [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Всемирно известный японский режиссер Такеши Китано ("Куклы", "Брат якудзы", "Затойчи") стал жертвой вооруженного нападения в Токио. Об этом сообщает телеканал NHK.
Нападение произошло вечером в субботу, 4 сентября, возле токийской телекомпании TBS, куда Китано прибыл для участия в вечерней передаче. Неизвестный мужчина с киркой и ножом в руках атаковал автомобиль режиссера, когда он находился внутри. Он несколько раз ударил орудием по лобовому стеклу и корпусу. 74-летний Китано не пострадал.
Позднее полиция позднее задержала нападавшего. Им оказался 40-летний житель префектуры Тиба. Причина нападения на самого знаменитого режиссера Японии не сообщается.
Свою последнюю картину Китано снял в 2017 году - "Outrage Coda" ("Последний беспредел"). Самая успешная его лента - самурайский боевик "Затойчи" (2003) о слепом страннике, который зарабатывает на жизнь массажем и игрой в кости, а на деле оказывается мастером боевых искусств.
Напомним, что в марте 2010 года Такеши Китано получил высший орден Франции, присуждаемый в области культуры - орден Командора Искусств и литературы.
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