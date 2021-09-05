В Службу безопасности Украины позвонил неизвестный и сообщил о планируемом убийстве президента Владимира Зеленского и вооруженном нападении на Верховную Раду. Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на источники в СБУ.

Звонивший представился Георгиевым Владимиром Александровичем. Когда ему перезвонили из СБУ, ответила женщина, сотрудница Киево-Печерской Лавры. Она рассказала, что давала свой телефон позвонить неизвестному мужчине.

Его личность быстро установили. Им оказался нищенствующий бездомный мужчина с расшатанной психикой.

В СБУ сообщили "Сегодня", что на горячую линию СБУ поступило сообщение с угрозами для первых лиц государства. В ближайшее время на сайте СБУ будет обнародована полная информация.

Напомним, что утром 4 августа ветеран АТО Владимир Прохнич ворвался в здание Кабинета министров Украины с гранатой в руке. Во время задержания не оказывал сопротивления и добровольно вышел из здания.