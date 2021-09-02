Президент Владимир Зеленский в рамках визита в США встретился с генеральным директором компании Apple Тимом Куком. Зеленский заявил, что Apple вдохновляет своим примером всех сторонников цифровизации.

Об этом сообщается на Twitter-странице главы государства.

"Украина также уже является мировым IT-хабом. Мы заинтересованы в расширении присутствия Apple в Украине и реализации новых амбициозных совместных проектов", - заявил Зеленский после встречи с Куком.

Напомним, что накануне в Белом доме состоялись переговоры Джо Байдена и Владимира Зеленского. Они длились более двух часов. Лидеры обсудили широкий круг вопросов: членство Украины в НАТО, противодействие "Северному потоку-2", деоккупацию Донбасса и Крыма.

Ранее "Подробности" опубликовали материал о том что успел Владиимир Зеленский до встречи с Байденом.