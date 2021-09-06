COVID-19 в Україні: зафіксували майже вісімсот нових випадків за добу [ Редактировать ]
773 випадки інфікування ковідом зафіксували в Україні попередньої доби. Найбільше у Києві, в Чернівецькій, Одеській і Тернопільській областях.
Ушпиталили 635 хворих, 18 пацієнтів померли від ускладнень. Проти коронавірусу напередодні щепили понад 41 тисячу українців, загалом повністю вакциновані чотири мільйони 200 тисяч громадян.
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