МВС очікує велику перевірку фінансів та відомства [ Редактировать ]
Великий аудит чекає на Міністерство внутрішніх справ. Перевірятимуть і управлінську гілку відомства, і фінанси, повідомив очільник МВС Денис Монастирський.
За його словами, це допоможе зрозуміти, що передовсім треба змінити у роботі відомства. Водночас, Монастирський зауважив: розділяти структури МВС поки не планує, - мовляв, це недоцільно.
Раніше у Парламенті був зареєстрований законопроєкт про виділення Нацгвардії, прикордонної, міграційної та служби з надзвичайних ситуацій у різні підрозділи.
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