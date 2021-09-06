Великий аудит чекає на Міністерство внутрішніх справ. Перевірятимуть і управлінську гілку відомства, і фінанси, повідомив очільник МВС Денис Монастирський.

За його словами, це допоможе зрозуміти, що передовсім треба змінити у роботі відомства. Водночас, Монастирський зауважив: розділяти структури МВС поки не планує, - мовляв, це недоцільно.

Раніше у Парламенті був зареєстрований законопроєкт про виділення Нацгвардії, прикордонної, міграційної та служби з надзвичайних ситуацій у різні підрозділи.