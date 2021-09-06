МВС визнало, що Німеччина евакуювала з Афганістану злочинців та терористів [ Редактировать ]
Розбір польотів. Евакуаційних. У міністерстві внутрішніх справ Німеччини визнали: серед афганців, яких німці вивезли з Кабулу, є раніше засуджені злочинці і люди, яких підозрюють у зв'язках з терористичним організаціями. Як таке могло статися? І чому Ангела Меркель закликає до переговорів з Талібаном? Тетяна Логунова розкаже.
На цих кадрах - евакуація людей з Афганістану. Після захоплення влади талібами Німеччина споряджала до Кабула по кілька військово-транспортних літаків на день. Щоб вивезти якомога більше афганців, які співпрацювали з Бундесвером та німецькими неурядовими організаціями. Утім, виявилося, що через безлад в аеропорту, "повітряним мостом скористалися зовсім інші люди.
У межах гуманітарної місії німці вивезли з Кабула майже 4 тисячі афганців. З них, за даними МЗС, лише 138 людей перебували в списках "пріоритетної евакуації" німецького уряду. Якщо додати членів їхніх родин, виходить трохи більше - понад 600. Але хто тоді решта?
Нині це намагаються з'ясувати німецькі силовики. Уже відомо, що до країни прибули кількасот людей без жодних документів або з підробленими паспортами. Серед них - щонайменше четверо осіб, які раніше були засуджені в Німеччині за насильство і депортовані до Афганістану.
А також понад 20 людей, яких німці вважають "потенційно небезпечними" через імовірні зв'язки з екстремістськими організаціями. В МВС пояснили: через драматичну ситуацію в аеропорту, у них не було часу та можливості перевіряти людей, що просилися на борт.
Водночас евакуації й досі чекають афганці, які допомагали німцям і тепер бояться помсти талібів. Таких людей, разом із членами родин, до сорока тисяч. Ангела Меркель уже пообіцяла зробити все можливе, щоб вивезти їх з Афганістану.
Заради цього канцлерка готова йти на переговори з талібами. Мовляв, це вимушений, але необхідний крок.
Ангела Меркель, канцлерка Німеччини:
Щодо "Талібану", то ми повинні з ними говорити. Ми хочемо вивезти людей, які співпрацювали з німецькими організаціями й нині відчувають себе в небезпеці. Аеропорт Кабула знову запрацював, це позитивний сигнал. Тепер ми маємо домовитися про евакуацію.
Таліби ж хочуть не тільки переговорів. Представники руху поспілкувалися з німецькими журналістами й заявили, що прагнуть офіційного визнання і відновлення дипломатичних відносин. А ще розраховують на гуманітарну та фінансову підтримку Німеччини.
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Минають дні, а кадри з Афганістану ніби застигли в часі. Тисячі людей і вдень, і вночі чекають біля аеропорту Кабула. Не втрачаючи надії потрапити на літак, який врятує їх від помсти талібів