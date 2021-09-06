Рівненські тепловики взялися за злісних боржників. Подекуди люди завинили до ста тисяч гривень і віддавати гроші - не поспішають. Загальний борг жителів міста сягає ста сорока мільйонів. Тому опалювальний сезон там може й не розпочатися. Як змушують заплатити - бачила Сніжана Сидорук.

В нас на виконанні є рішення про стягнення заборгованості в теплоенерго, є великий борг.

Власниця цієї квартири заборгувала за тепло понад дев'яносто тисяч гривень. Вдома виконавці застали її матір. Пенсіонерка просить не показувати обличчя. Інспекторам жінка пояснює - не платять по рахунках, бо не мають грошей.

Інспектора з жінкою:

- Чим їх платити, як я одна на пенсії - я інвалід. - Вона працює. - Вона ше но тільки пішла на роботу.

Тож виконавці беруться описувати майно, яке підлягає арешту та має бодай якусь цінність. У цій квартирі - це побутова техніка.

Володимир Адамчо, старший державний виконавець:

Це пральна машина, мікрохвильова піч та мультиварка. У разі, якщо боржник найближчим часом не погасить борг, не з'явиться на виклик державного виконавця - дане майно буде оцінене та передане на реалізацію в рахунок погашення заборгованості.

Щоб майно не продали, пояснюють інспектори, треба заплатити борги або ж, принаймні, їх реструктуризувати і почати сплачувати частинами. Якщо ж платіжки ігнорувати й далі - арешт накладуть і на квартиру. Виконавець матиме таке право, якщо сума заборгованості за комуналку сягне понад 120 тисяч гривень.

Ірина, Матвійчук, заступниця начальника відділу державної виконавчої служби Рівного:

Все розуміємо, що різні бувають життєві обставини, можливо, якісь проблеми виникли в сім'ї чи горе. Як показує практика, боржники не платять, не платять, поки ми не приходимо до них додому. Коли ми вже з'являємось у них на порозі і починаємо виносити речі, звичайно, це людей стимулює.

Та більшість боржників просто не відчиняють дверей. Тож інспектори залишають їм виклик. Переховування, кажуть, їх точно не врятує, і борг нікуди не зникне.

За рік борг жителів Рівного за тепло зріс майже вдвічі. При чому, часто за послугу не платять ті споживачі, які мають стабільний дохід, кажуть тепловики. А от, як не дивно, пенсіонери платять сумлінно.

Олексій Кривошеєв, речник ТОВ "Рівнетеплоенерго":

Ми не звертаємся до суду, якщо там є кілька тисяч. Навіть борги, того що розуміємо, що багато хто розраховується за тепло по ходу до наступного опалювального сезону. І якщо вже борги значно більші. Там є боржники і по сорок тисяч, є й по дев'яносто тисяч, є по сто тисяч, то в таких випадках компанія звертається до суду, бо тут мова йде про систематичну несплату.