За минулу добу ворог сім разів порушив режим тиші на Донбасі.

Поблизу Зайцевого обстріляв наші позиції з гранатометів. А в напрямку Невельського і Новолуганського - зі стрілецької зброї. Біля Золотого і Катеринівки найманці застосували заборонені великокаліберні міномети.

Окрім того, ворожий безпілотник скинув два саморобних вибухових пристрої на околиці Зайцевого. Постраждалих немає.