Війна на Донбасі: ворожий безпілотник скинув вибухівку у Зайцевому [ Редактировать ]
За минулу добу ворог сім разів порушив режим тиші на Донбасі.
Поблизу Зайцевого обстріляв наші позиції з гранатометів. А в напрямку Невельського і Новолуганського - зі стрілецької зброї. Біля Золотого і Катеринівки найманці застосували заборонені великокаліберні міномети.
Окрім того, ворожий безпілотник скинув два саморобних вибухових пристрої на околиці Зайцевого. Постраждалих немає.
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Укріплення хлопці відновлять. Буде ще міцнішим. А от ворогам радять поберегти свої набої. Коли здаватимуться, разом із ними, це їм зарахується.
Противник з гранатометів накривав вогнем українські позиції біля Золотого-4 й Широкиного, зі стрілецької зброї бив поблизу Водяного. Втрат серед наших військових немає.
Втрат серед наших військових немає. Про обстріли з боку найманців українська сторона повідомила ОБСЄ.
Загалом за минулу добу було п'ять порушення режиму припинення вогню. У районі Новомихайлівки незаконні збройні формування застосували 120 міномети. А біля Красногорівки били з артилерії.
У ворога це вже як за правило. Коли темно, міжнародні спостерігачі не працюють. Тож цілковитої тиші не було жодної доби, кажуть наші солдати.