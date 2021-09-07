Под Киевом столкнулись фура и два микроавтобуса [ Редактировать ]
Киевской области временно затруднено движение транспорта. На 30 км автодороги Н-08 Борисполь - Мариуполь произошло массовое ДТП.
Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области.
Авария произошла в направлении города Переяслав Хмельницкий, затруднено движение в обоих направлениях.
"По предварительной информации, ДТП с участием фуры, легковушки и двух микроавтобусов. Есть пострадавшие", - говорится в сообщении.
Напомним, что под Ривне произошло жуткое ДТП с участием полицейских.
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