Киевской области временно затруднено движение транспорта. На 30 км автодороги Н-08 Борисполь - Мариуполь произошло массовое ДТП.

Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области.

Авария произошла в направлении города Переяслав Хмельницкий, затруднено движение в обоих направлениях.

"По предварительной информации, ДТП с участием фуры, легковушки и двух микроавтобусов. Есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

Напомним, что под Ривне произошло жуткое ДТП с участием полицейских.