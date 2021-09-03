Под Львовом фура протаранила магазин: погибли четверо (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В городе Рудки Самборского района Львовской области водитель грузовика не справился с управлением и въехал в магазин, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщает областная полиция.
ДТП произошло 3 сентября, около 16:20, на улице Самборской. Водитель седлового тягача Renault не справился с управлением, выехал на тротуар, сбил электроопору и въехал в продуктовый магазинчик.
Момент аварии зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Водитель грузовика и две женщины погибли на месте происшествия. Несовершеннолетняя девушка-пешеход с травмами была доставлена в больницу, однако несмотря на усилия медиков скончалась.
На месте происшествия работают следователи полиции. Решается вопрос об открытии уголовного дела.
Напомним, что под Ривне произошло жуткое ДТП с участием полицейских.
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