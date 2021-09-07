У Криму незаконно утримують більше сотні українців [ Редактировать ]
125 українців незаконно утримують у в'язницях окупованого Криму. Арешти на півострові тривають, повідомила уповноважена із прав людини Людмила Денісова на фейсбук-сторінці.
За її словами, лише учора сімох громадян протиправно помістили під варту. А 3-4 вересня, нагадаю, окупаційна влада Криму затримала заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і ще чотирьох кримських татар. Їх звинувачують у буцімто диверсійних діях.
Прокуратура Криму, на підконтрольній Україні території, кваліфікувала дії окупантів, як воєнні злочини.
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Звільнити заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і решту затриманих кримських татар вимагають від Росії Сполучені Штати.
Протягом п'ятниці й суботи російські силовики схопили першого заступника Джеляла і ще чотирьох кримських татар. Через це до будівлі ФСБ у Сімферополі вийшли протестувати родичі та небайдужі громадяни.
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