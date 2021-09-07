Сейм Польщі підтримав надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю через мігрантів. Варшава звинувачує режим Олександра Лукашенка у гібридній війні, в якій експлуатують нелегалів.

Мовляв, їх спеціально доправляють до межі з ЄС. За оцінками польських прикордонників, нині в Білорусі перебуває понад 10 тисяч утікачів з кризових регіонів, які прагнуть потрапити до Євросоюзу.

За серпень цього року Польща зафіксувала небувалу кількість спроб незаконного вторгнення з сусідньої країни - три з половиною тисячі мігрантів. Ще тисячу - затримали.