Польща підтримала надзвичайний стан на Білоруському кордоні [ Редактировать ]
Сейм Польщі підтримав надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю через мігрантів. Варшава звинувачує режим Олександра Лукашенка у гібридній війні, в якій експлуатують нелегалів.
Мовляв, їх спеціально доправляють до межі з ЄС. За оцінками польських прикордонників, нині в Білорусі перебуває понад 10 тисяч утікачів з кризових регіонів, які прагнуть потрапити до Євросоюзу.
За серпень цього року Польща зафіксувала небувалу кількість спроб незаконного вторгнення з сусідньої країни - три з половиною тисячі мігрантів. Ще тисячу - затримали.
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Він розповсюджується на прикордонну територію з Білоруссю. Причиною стала міграційна криза. А також майбутні навчання російської армії. Що відбувається на межі Польщі та Білорусі - дивіться у нашому матеріалі.
Режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю хочуть оголосити в Польщі.
Маємо надіслати чіткий сигнал не лише Білорусі, а й кожному диктаторові, який вдаватиметься до такого інструменту, як міграція, проти Євросоюзу чи будь-якого члена блоку.
12 із затриманих - громадяни самої Польщі, а ще один - із Нідерландів. Споруджувати загорожу на рубежі, польські прикордонники й військові, почали минулої середи. Щоб впоратися з напливом мігрантів.
Огорожу з колючого дроту продовжать на 50 кілометрів, а також посилять державну межу військовими підрозділами