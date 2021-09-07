Исследователи утверждают, что у собак есть способности к чтению мыслей человека на расстоянии. Более того, лучший друг человека умеет отличать преднамеренные действия от ошибок, сообщает The Sun.

Исследователи проверили, как собаки реагируют на запрет принимать пищу. Они обнаружили, что животные вели себя по-разному в зависимости от того, был ли урезан рацион намеренно или случайно.

Каждую из 51 собак проверяли в трех условиях. Они были отделены от человека-испытателя прозрачной перегородкой и через щель скармливали животным кусочки собачьего корма.

В рамках научного эксперимента собаку кормят через пластиковый барьер

В состоянии "нежелания" тестировщик внезапно забирал "награду" и клал ее перед собой. В состоянии "неуклюже" исследователь попыталась передать награду, но затем "случайно" роняла ее.

В состоянии "невозможно " тестировщик снова попыталась дать собаке корм, но не смогла, потому что щель была заблокирована.

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Во всех случаях награда оставалась за барьером. Однако было замечено, что чем лучше собаки определяли человеческие намерения, тем дольше они ждали, прежде чем приблизиться к еде, в которой им отказывали.

"Это говорит о том, что собаки действительно могут определять намерения людей", - объяснила Доктор Ханнес Ракоци из Геттингенского университета в Германии.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о ТОП-7 главных причинах завести собаку. Также недавно собака с выдающимся интеллектом попала в Книгу рекордов Гиннесса.

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