На горе Афон вспыхнул лесной пожар [ Редактировать ]
В Греции произошел масштабный пожар на горе Афон. Пламя пытаются потушить около 40 пожарных.
Об этом сообщает Ekathimerini.
Задействованы четыре спецсамолета с водой. Однако сильные порывы ветра затрудняют тушение.
Отмечается, что пламя вспыхнуло вблизи монастыря Святой Анны.
По словам пожарных, место, где бушует пожар, отдаленное и труднодоступное.
Ранее сообщали, что США атаковал мощный разрушительный торнадо.
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