В Греции произошел масштабный пожар на горе Афон. Пламя пытаются потушить около 40 пожарных.

Об этом сообщает Ekathimerini.

Задействованы четыре спецсамолета с водой. Однако сильные порывы ветра затрудняют тушение.

Отмечается, что пламя вспыхнуло вблизи монастыря Святой Анны.

По словам пожарных, место, где бушует пожар, отдаленное и труднодоступное.

Ранее сообщали, что США атаковал мощный разрушительный торнадо.

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