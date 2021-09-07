Бизнесмен и общественный деятель Григорий (Гарик) Корогодский обратился в социальной сети Facebook к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с вопросом о либерализации налоговой системы, которую президент обещал в период выборов. Об этом сообщают "Українські новини".

Также Корогодский указал, что те экономические изменения, за которые он голосовал, или не состоялись, или наоборот усложнили бизнесу жизнь. Об этом бизнесмен заявил на своей странице в соцсети Facebook.

Вы обещали, идя на выборы, либерализацию налоговой системы. Где? За все это я голосовал. Сейчас Вы заняты законопроектом №5600. Это не закон, а экономический фашизм. Аналог №5600 есть лишь в одной стране. В Беларуси. Именно туда мы катимся. Отмечу лишь презумпцию виновности.

Напомним, законопроект №5600 от Кабинета Министров Украины, который вносит изменения в Налоговый кодекс для "сбалансированности бюджетных поступлений", горячо обсуждали еще до голосования. Представители партии "Слуга народа", которые отдали за проект 223 голоса, хвалят проект, говорят о том, что он устраняет пробелы в Налоговом кодексе, который позволял большому бизнесу не платить налоги, и принесет бюджету до 50 млрд гривен ежегодно.

В проекте действительно есть нормы, которые касаются крупных промышленных групп, к примеру:

повышается ставка акциза на железную руду;

повышается ставка экологического налога за выбросы вредных веществ в воду в 8 раз с 2029 года;

за выбросы СО2 с 10 гривен до 30 гривен за тонну;

ставка налога за размещение отходов ГОКов повышается с 0,49 гривны до 1,5 гривны за тонну, и т.д.

Но в проекте закона немало норм, которые касаются не "борьбы с олигархами" по выражению его сторонников, а малого и среднего бизнеса. Поэтому многие ключевые бизнес-ассоциации выступили с критикой этого проекта, призывая народных депутатов не принимать его в таком виде.

Также бизнесмен рассказал, как "Слуга народа" "работает" с депутатами, чтобы они поддержали законопроект №5600:

Вы "проводите работу" с депутатами. Угрозами, посулами пробиваете этот вопрос. Вы наверняка знаете, господин Президент, что евреи на могилу приносят камушки. Так вот, №5600 станет огромным булыжником на Ваших политических похоронах.

Среди несостоявшихся экономических законов, которые были обещаны Зеленским в период выборов, но так и не состоявшихся, бизнесмен упомянул закон на выведенный капитал. В том, что этот закон так и не был принят, Корогодский обвинил Даниила Гетманцева. Также обещанные "кредитные каникулы" по причине локдауна не были предоставлены бизнесу и налоговое бремя не было ослаблено. При этом сам Корогодский предоставил своим арендаторам эту возможность.

Также бизнесмен обвинил Президента Зеленского в создании преступной схемы.

"Вы выдавали из бюджета наши, налогоплательщиков, деньги банкам, чтобы они у Вас задорого купили ОВГЗ. Что толку нам, бизнесменам, от понижения ставки НБУ до 6%? В Америке, куда Вы недавно ездили, это называется "преступная схема", - подчеркнул Корогодский.