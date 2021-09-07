Николаевский медицинский центр для лечения пациентов с внебольничной пневмонией менее чем за год с момента открытия уже спас свыше тысячи жизней своих пациентов. Об этом со ссылкой на городские СМИ сообщают "Українські новини".

"Медики восхищаются передовым оборудованием госпиталя и комфортными условиями работы. А пациенты признаются: медцентр подарил им жизнь, а день выписки они считают своим вторым днем рождения", - рассказывают журналисты в репортаже об историях пациентов.

Уникальное лечебное учреждение создано на частные средства и передано в дар городу: 155 млн грн на его создание предоставил Николаевский глиноземный завод. НГЗ входит в международный промышленный холдинг, основанный промышленником украинского происхождения Олегом Дерипаской.

Галине Белявской в медцентре буквально спасли жизнь. Пожилая женщина с трудом подбирает слова благодарности, но искренне признательна медикам и меценатам: "Я хочу сказать спасибо всем, кто строил эту больницу, спонсорам, медперсоналу. Здесь исключительные сестрички, врачи, санитарки, очень здесь хорошо. Низкий поклон всем, благодаря таким людям мы живем".

Журналисты отмечают, что благодаря самому современному оснащению медцентр, созданный в Николаеве по инициативе Олега Дерипаски, становится последней надеждой на спасение: сюда везут самых "тяжелых" больных со всей области.

"Я попала сюда с диагнозом "коронавирусная инфекция" и 40-процентным поражением легких, - делится своей историей Татьяна Таразанова. - Очень комфортабельные палаты, все очень современно. Спасибо медицинскому персоналу за заботу, за лечение. И спасибо тем, кто построил такой центр-госпиталь. Хорошо, что в трудное время пандемии есть надежда, что куда-то можно обратиться, и тебе помогут".

Передав новый медцентр на 66 койко-мест врачам и жителям Николаева, НГЗ предоставил дополнительное финансирование на сумму около 6 миллионов гривен на закупку оборудования и обеспечение медицинскими препаратами, оплачивал для врачей медцентра дорогостоящие программы, где они изучали мировые протоколы лечения COVID-19 на самом современном оборудовании.

"Впереди осень и зима - сезон заболеваний, и, вероятно, волна коронавируса "Дельта" и других новых штаммов. К счастью, благодаря своевременной помощи наш город подготовлен к новому удару эпидемии значительно лучше, чем к предыдущему", - отмечают николаевские журналисты, пообщавшиеся со спасенными пациентами медцентра.

"Отдохнула на море, приехала с ковидом, стало плохо, направили в больницу. Состояние было очень тяжелое, сделали КТ и сразу в реанимацию. - делится своей историей спасения Лариса Кришталь. - Выхаживали, как младенца, здесь медики - ангелы: выходили, вернули меня к жизни, я теперь в августе буду праздновать свой второй день рождения. Хочу сказать огромное спасибо всему медперсоналу. Центр просто великолепный!".

"Центр лечения инфекционных заболеваний - уникальный для Украины. Это единственное в стране медучреждение, оборудованное "по последней моде" - современным высокотехнологическим оборудованием. - Делится Людмила Пихтерева, заведующая Центром. - Здесь проводится ПЦР-диагностика коронавирусной инфекции, клинико-биохимические анализы. Спасибо НГЗ, который поставил нам оборудование. Нам доступны современные методы исследования - это позволяет делать своевременную диагностику и вовремя начинать лечение".

Уникальная инициатива благотворительного фонда "Центр социальных программ" Олега Дерипаски стала победителем Национального конкурса "Благотворительная Украина-2020" в номинации "Благотворительность в сфере охраны здоровья".