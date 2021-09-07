Майже 2 200 нових інфікувань Ковідом в Україні за попередню добу. Це втричі більше, ніж напередодні. Найвищі показники - у Києві, на Львівщині, Харківщині та Дніпропетровщині.

Ушпиталили напередодні майже пів тисячі хворих. 53 пацієнти померли від ускладнень. Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу імунізували понад 9 мільйонів 780 тисяч українців.

Більше як чотири мільйони з них - отримали дві дози вакцини.