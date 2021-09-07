Коронавірус в Україні: кількість хворих зросла втричі [ Редактировать ]
Майже 2 200 нових інфікувань Ковідом в Україні за попередню добу. Це втричі більше, ніж напередодні. Найвищі показники - у Києві, на Львівщині, Харківщині та Дніпропетровщині.
Ушпиталили напередодні майже пів тисячі хворих. 53 пацієнти померли від ускладнень. Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу імунізували понад 9 мільйонів 780 тисяч українців.
Більше як чотири мільйони з них - отримали дві дози вакцини.
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Не додає оптимізму і статистика. Тих, хто одужав, - майже вдвічі менше, ніж нових хворих. Позитивних тестів - близько восьми сотень.
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Інноваційні ліки проти Ковіду на 20 мільйонів доларів доправили зі Сполучених Штатів до України. Про це повідомляє вітчизняне посольство у Вашингтоні.
773 випадки інфікування ковідом зафіксували в Україні попередньої доби. Найбільше у Києві, в Чернівецькій, Одеській і Тернопільській областях.
Ризикують вийти із зеленої також Одещина й Луганщина.
Кількість хворих на коронавірус почала рости і в центральних регіонах. У Черкасах міський ковідний центр уже заповнений на третину і пацієнтів щодня більшає. Про ситуацію в регіоні розкаже Станіслав Кухарчук.