Війна на Донбасі: ворог сім разів порушив режим тиші [ Редактировать ]
Поблизу населеного пункту Залізне російські окупанти використали станковий протитанковий гранатомет. А у напрямку Зайцевого здійснили обстріл позицій українських захисників зі снайперської зброї.
На Донбасі за минулу добу ворог сім разів порушив режим тиші. Поблизу Зайцевого обстріляв наші позиції з гранатометів. А в напрямку Невельського і Новолуганського - зі стрілецької зброї.
Біля Золотого і Катеринівки найманці застосували заборонені великокаліберні міномети. Окрім того, ворожий безпілотник скинув два саморобних вибухових пристрої на околиці Зайцевого. Постраждалих немає.
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