Поблизу населеного пункту Залізне російські окупанти використали станковий протитанковий гранатомет. А у напрямку Зайцевого здійснили обстріл позицій українських захисників зі снайперської зброї.

На Донбасі за минулу добу ворог сім разів порушив режим тиші. Поблизу Зайцевого обстріляв наші позиції з гранатометів. А в напрямку Невельського і Новолуганського - зі стрілецької зброї.

Біля Золотого і Катеринівки найманці застосували заборонені великокаліберні міномети. Окрім того, ворожий безпілотник скинув два саморобних вибухових пристрої на околиці Зайцевого. Постраждалих немає.