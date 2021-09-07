Багаття на балконі, сміття на вулицях та нестача води - такі наслідки юдейських гулянь [ Редактировать ]
В Умані хасиди розпалили багаття на балконі, щоб приготувати їжу. Рятувальникам довелося гасити вогонь і проводити роз'яснювальну бесіду щодо барабекю в житловому будинку. Загалом за добу поліція отримала 13 звернень, пов'язаних з паломниками, які цієї ночі святкували Рош-Га-Шана. Як зустрічали юдейський новий рік - далі в сюжеті.
Ось так із піснями і танцями хасиди в Умані почали святкувати Рош-Га-Шана. За юдейським календарем, із появою першої зірки на небі настав новий 5782 рік. До світанку в місті не вщухали застілля та гуляння, а ледь розвиднілось - свято вмить набуло релігійного забарвлення.
Так хасидів скликають на ранкову молитву... І вони, немов за командою, стають до справи.
Сьогодні цілий день віряни мають присвятити молитвам та сповіданню минулорічних гріхів. Працювати - не можна, пояснює ізраїльтянин Шаут. Навіть давати інтерв'ю цього дня для паломників - табу.
Шаут, громадянин Ізраїлю:
Я не можу дати коментар, тому що зніматися заборонено. Сьогодні весь день не можна слухати музику. Нам треба стояти і дивитися в книгу.
Поки юдеї моляться, уманські комунальники поспішають відновити водопостачання в паломницькому кварталі. Цьогоріч до Умані приїхали понад 30 тисяч хасидів і навантаження на міський водогін зросло в рази.
Увєлічуєм давлєніє …тобто, споживання дуже велике …? Да дуже велике споживання іде - не хватає води.
Утім, проблеми в кварталі не тільки з водою. Міські комунальні служби фізично не можуть упоратися з вивезенням сміття, яке залишають хасиди. Вулиці та двори буквально потопають у тарілках, обірваних плакатах, пляшках та паперових склянках. Не чекаючи допомоги, пан Володимир вирішив самотужки прибрати хоча б біля свогро будинку - цей віз із непотребом він котить до найближчого баку.
Володимир, житель Умані:
Тут повинна служба цілодобово діжурити …там би мер приїхав подивився , що зараз робиться …ооо.
Загалом Новий Рік зустріли без серйозних ексцесів, кажуть у поліції. Щоправда, двом паломникам з Україною таки доведеться попрощатись надовго. Один скоїв хуліганство, інший порушив міграційне законодавство.
Зоя Вовк, речниця ГУ Нацполіції в Черкаській області:
Щодо одного іноземця вже прийняте рішення про його депортацію , щодо іншого іноземця - прийняте рішення щодо обмеження його перебування на території України.
Уже після молитов хасиди до вечора змиватимуть гріхи в найближчих до могили праведника ставках та озерах. Саме ж свято триватиме до вечора середи, а зранку четверга паломники роз'їдуться по домівках.
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На цю хвилину до Умані на святкування юдейського нового року Рош-Га-Шана вже прибуло майже 30 тисяч паломників - хасидів. Із настанням сутінок вони вже всілися за столи і почали зустрічати новий 5782 рік від створення світу.
Сьогодні з першою зіркою на небі вони зустрічатимуть новий 5782 рік від створення світу. Гуляння триватимуть до завтрашнього вечора.
Сьогодні, із появою першої зірки на небі, хасиди сядуть за святкові столи й зустрічатимуть 5782 рік від початку створення світу. Ці гуляння триватимуть аж до вечора вівторка.
Аби наступний рік був щасливим, хасиди обов'язково мають зустріти його на святій землі. Саме в Умані похований їхній пророк Цадик Нахман, який, власне, і заповідав юдеям цю традицію.
Із заходом сонця і першою зіркою на небі юдеї зустріли п'ять тисяч 782 за своїм календарем. Вони радіють і святкують, як заповідав їм праведник Цадик Нахман.