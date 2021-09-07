Тренер из Беларуси Олег Дулуб возглавил ПФК "Львов". На этой должности он заменит Анатолия Бессмертного, который подал в отставку после поражения от "Ингульца" в 5-м туре Украинской премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба львовского клуба.

Официальное трудовое соглашение было подписано по схеме "1+1". Новый глава "сине-золотых львов" уже прибыл во Львов и вскоре приступит к исполнению своих прямых обязанностей.

Олег Дулуб начал тренерскую карьеру в 2001 году. Возглавлял футбольные клубы из Белоруси, Украины и Казахстана. В частности, работал с ФК "Карпаты" (Львов) и с ФК "Черноморец" (Одесса). Дулуб некоторое время тренировал сборную Беларуси U-19. Последнее место работы 55-летнего специалиста - белорусский ФК "Крумкачы".

1 марта ФК "Львов" после разгрома от столичного "Динамо" отправил в отставку главного тренера Виталия Шумского. После него наставником клуба некоторое время побыл Анатолий Бессмертный.

После 6 туров "Львов" имеет в своем активе 2 очка и находится на предпоследней строчке текущего розыгрыша VBET лиги.

Напомним, что львовские "Карпаты" подали в суд на УПЛ. От руководства Украинской премьер-лиги требуют выплатить 400 тысяч гривен в качестве выплат солидарности УЕФА за воспитание детей в сезоне 2019/2020.