ФК "Львов" возглавил тренер из Беларуси [ Редактировать ]
Источник: ФК "Львов"
Тренер из Беларуси Олег Дулуб возглавил ПФК "Львов". На этой должности он заменит Анатолия Бессмертного, который подал в отставку после поражения от "Ингульца" в 5-м туре Украинской премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба львовского клуба.
Официальное трудовое соглашение было подписано по схеме "1+1". Новый глава "сине-золотых львов" уже прибыл во Львов и вскоре приступит к исполнению своих прямых обязанностей.
Олег Дулуб начал тренерскую карьеру в 2001 году. Возглавлял футбольные клубы из Белоруси, Украины и Казахстана. В частности, работал с ФК "Карпаты" (Львов) и с ФК "Черноморец" (Одесса). Дулуб некоторое время тренировал сборную Беларуси U-19. Последнее место работы 55-летнего специалиста - белорусский ФК "Крумкачы".
1 марта ФК "Львов" после разгрома от столичного "Динамо" отправил в отставку главного тренера Виталия Шумского. После него наставником клуба некоторое время побыл Анатолий Бессмертный.
После 6 туров "Львов" имеет в своем активе 2 очка и находится на предпоследней строчке текущего розыгрыша VBET лиги.
Напомним, что львовские "Карпаты" подали в суд на УПЛ. От руководства Украинской премьер-лиги требуют выплатить 400 тысяч гривен в качестве выплат солидарности УЕФА за воспитание детей в сезоне 2019/2020.
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