Умер сценограф Пугачевой и Киркорова Борис Краснов [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Художник-сценограф Борис Краснов скончался в ночь на 7 сентября в Москве. Ему было 60 лет, причиной смерти стали последствия инсульта, сообщил агентству ТАСС его адвокат Александр Добровинский.
К сожалению, в 1:17 умер от последствий инсульта. Выражаю соболезнования родным и близким.
Борис Краснов родился в 1961 году в Киеве. Окончил Киевский государственный художественный институт, во время учебы работал художником в местных театрах. В 1987 году переехал в Москву.
Краснов известен как сценограф звезд российской эстрады. В частности, он был постановщиком "Рождественских встреч" с Аллой Пугачевой, оформлял шоу Филиппа Киркорова, Валерия Леонтьева, Людмилы Гурченко, Иосифа Кобзона и многих других исполнителей. В 2000 году был назначен художником-постановщиком Кремлевского дворца.
Борис Краснов и Филипп Киркоров
В 2011 году Краснова задержали по подозрению в попытке рейдерского захвата компании, организовывающей выставки. После этого он перенес первый сильный инсульт и проходил длительную реабилитацию.
В 2015 году дело против него закрыли за отсутствием состава преступления. Повторный инсульт Краснов перенес в августе 2021 года на фоне коронавируса. С того времени был прикован к кровати из-за паралича и находился в хосписе.
Напомним, что в июле умер бывший муж Аллы Пугачевой, кинорежиссер Александр Стефанович.
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