Художник-сценограф Борис Краснов скончался в ночь на 7 сентября в Москве. Ему было 60 лет, причиной смерти стали последствия инсульта, сообщил агентству ТАСС его адвокат Александр Добровинский.

К сожалению, в 1:17 умер от последствий инсульта. Выражаю соболезнования родным и близким.

Борис Краснов родился в 1961 году в Киеве. Окончил Киевский государственный художественный институт, во время учебы работал художником в местных театрах. В 1987 году переехал в Москву.

Краснов известен как сценограф звезд российской эстрады. В частности, он был постановщиком "Рождественских встреч" с Аллой Пугачевой, оформлял шоу Филиппа Киркорова, Валерия Леонтьева, Людмилы Гурченко, Иосифа Кобзона и многих других исполнителей. В 2000 году был назначен художником-постановщиком Кремлевского дворца.

Борис Краснов и Филипп Киркоров

В 2011 году Краснова задержали по подозрению в попытке рейдерского захвата компании, организовывающей выставки. После этого он перенес первый сильный инсульт и проходил длительную реабилитацию.

В 2015 году дело против него закрыли за отсутствием состава преступления. Повторный инсульт Краснов перенес в августе 2021 года на фоне коронавируса. С того времени был прикован к кровати из-за паралича и находился в хосписе.

Напомним, что в июле умер бывший муж Аллы Пугачевой, кинорежиссер Александр Стефанович.