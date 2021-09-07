Ну і як тут без іронії, коли йдеться про "режим тиші", а ворог як не дотримувався його, так і надалі порушує всі угоди.

Після двох днів відносного затишшя - знову обстріли. Напруження на фронті - не спадає. Сьогодні ворог ударив по українських позиціях із протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Наш кореспондент Ігор Левенок побував на позиціях поблизу Авдіївки. Про ситуацію там - далі.

Бывало, что и днем, и вечером. Три часа, бывало, что беспрерывно с минометов обстреливали. А так - тишина…

Ну і як тут без іронії, коли йдеться про "режим тиші", а ворог як не дотримувався його, так і надалі порушує всі угоди. Армійці кажуть: жодної доби цілковитої тиші тут не було.

Руслан, військовослужбовець Збройних сил України:

С ДШК только что было пару раз прострелов. А так, в основном под утро с минометов стреляют...

Передова в районі Авдіївки. І солдати вже буденно відповідають: "…Так, тут гинуть люди". Скрізь на позиціях меморіальні знаки полеглим українським захисникам. Молоді хлопці, більшість загинули від снайперських куль. Останній віддав життя у квітні. Владислав Мороз. Йому було 23.

Получается, по пояс он вылазил и наблюдал за ними, и снайпер его снял…

Це Максим - десантник. Йому 25. Та вже п'ять років хлопець б'ється за Україну. Сам родом із містечка Мирноград, що на Донеччині. Із сумом розповідає: щонайменше п'ятеро його однокласників стали на бік ворога. Підняли зброю проти нього й України.

И получаєтся так, что одних уже нет в живых, а одни там сидят, в тюрьме у них. Вот так вот, у них было такое видение этого всего, вот и получили.

А Максим тепер за плечима має досвід запеклих боїв. Каже: побаченого й пережитого на фронті вистачить на цілу книжку - вийде чималенька. От тільки закінчення своїх мемуарів солдат хоче написати в Донецьку.

Максим, військовослужбовець Збройних сил України:

Вообще, если честно, я хочу пройти парадом по Донецку. Донецк, грубо говоря, это родной город. Все выходные я проводил там. Зайти на тот же самый донецький "Металург", это мой любимый клуб был, мы за него болели раньше. Зайти на стадион, посмотреть, что там со стадионом…

І все це буде, Максим не сумнівається. Бо ж добре знає, яку розруху та поневіряння принесла у Донецьк війна.