Черговий скандал у британській монаршій родині. Спадкоємцю престолу принцові Чарльзу загрожує поліційне розслідування. Як виявилося, він вручив орден Британської імперії саудівському шейхові після того, як той добряче потрусив гаманцем. Куди пішли гроші та хто влаштував оборудку, розповість Світлана Чернецька з Лондона.

У тому, що принц Чарльз опинився в центрі скандалу, винен один із його найвідданіших помічників. Майкл Фоссет прислуговує Його Високості вже три десятиліття. Останні три роки він очолював заснований принцом Благодійний фонд.

До рук журналістів потрапив лист, у якому Фоссет обіцяє саудівському шейху допомогти з отриманням громадянства та найвизначнішого ордена Британської імперії.

У світлі постійної та нещодавньої щедрості Його Світлості шейха Марея Мубарака бен Махфуза, я радий конфіденційно підтвердити, що ми готові та раді підтримати і зробити свій внесок до подання заяви про отримання громадянства.

Із листа випливає, що на таку прихильність саудівський мільярдер заслужив завдяки важкому гаманцю. Шейх переказав півтора мільярда фунтів благодійному фонду принца Чарльза. Але вся сума пожертви пішла не на освітні чи просвітницькі проєкти, а на ремонт двох шотландських замків Мей та Дамфріс-гауз. Обидва є офіційними резиденціями принца Вельського.

Норман Бейкер, експерт із королівських питань:

Це дуже серйозне обвинувачення, яке повинна розслідувати поліція згідно з Актом щодо запобігання зловживанням нагородами. Крім цього, має розслідуватися вся процедура, як принц Чарльз збирає гроші на благодійність.

Офіційно ім'я принца Чарльза ніде не фігурує. І дуже ймовірно, що він навіть і не здогадувався про аферу. Або не хотів втручатися, щоб не зупинити потік грошей. Помічник принца вже подав у відставку, щоправда, лише тимчасово, на час внутрішнього розслідування.

І це аж ніяк не перший скандал у кар'єрі Фоссета. На посаді особистого помічника Чарльза йому довелося відійти від справ після звинувачень у цькуванні підлеглих. А вдруге це сталося після гучного скандалу з перепродажем подарунків, які принцеві не подобалися. Але ніщо не похитнуло їхньої дружби, і Фоссет продовжував працювати на Його Високість.