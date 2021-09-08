В Киев прибыли с визитом секретарь Сената Франции, заместитель председателя комитета по внешней политике, член Парламентской ассамблеи НАТО от Франции и член Межпарламентского союза Жоэль Геррио, а также французский сенатор Натали Гуле. Они посетили председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктора Медведчука, который находится под домашним арестом, провели встречу с ним и сопредседателем партии Вадимом Рабиновичем.

Ключевым вопросом и этой встречи, и визита французских сенаторов в Украину в целом стала тема препятствования журналистской деятельности и деятельности СМИ, неподконтрольных власти, политических репрессий, незаконного уголовного преследования инакомыслящих и оппозиционеров.

Виктор Медведчук отметил, что давление на него лично, партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" и телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK носило системный характер, было хорошо спланированным и организованным, поскольку было начато Президентом Украины еще летом 2019 года, когда Зеленский открыто угрожал упомянутым каналам и Виктору Медведчуку, говоря, что "это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится".

В 2019 году Служба безопасности Украины, по многочисленным сообщениям средств массовой информации, вела незаконную оперативно-розыскную деятельность в отношении более чем десяти народных депутатов от "Оппозиционной платформы – За жизнь", в частности Виктора Медведчука и членов его семьи. Кроме того, планировалось привлечение праворадикальных организаций для препятствования деятельности партии. Доказательством такой организованной работы является тот факт, что за это время на офисы партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" было совершено более 80 нападений по всей стране, в том числе и в Киеве.

2 и 19 февраля 2021 года Зеленский незаконно, игнорируя нормы Конституции Украины, своими указами ввел в действие решения СНБО, которыми по надуманным и до сих пор не подтвержденным обвинениям были введены санкции против трех телевизионных каналов ‒ "112 Украина", Newsone и ZIK ‒ и их владельца, народного депутата, члена Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, а также председателя Политсовета партии Виктора Медведчука и членов их семей ‒ Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк. Журналисты заблокированных каналов создали новый телевизионный проект ‒телеканал "Первый независимый". Однако 26 февраля, через час после выхода в эфир, он был отключен от спутника и заблокирован в кабельных сетях без всяких законных оснований, на основании лишь письма заместителя руководителя Службы безопасности Украины, что является вопиющим произволом и актом цензуры.

Ранее Офис генерального прокурора открыл ряд уголовных производств по надуманным поводам против Виктора Медведчука и Тараса Козака. 13 мая 2021 года Печерский районный суд города Киева отправил Виктора Медведчука под домашний арест, который был продлен дважды – в июле и в сентябре 2021 года.

Подобные действия украинской власти расцениваются как политическое преследование одного из ключевых оппозиционных политиков и направлены на борьбу с инакомыслием, подавление оппозиции антиконституционным путем, с помощью фальсификации доказательств в уголовном производстве и беспрецедентного давления на суд, а в конечном счете – на установление в Украине единоличной диктатуры Зеленского. Несправедливость уголовного производства, его откровенно политическая мотивация стали основанием для двух обращений Виктора Медведчука в Европейский суд по правам человека, принятых к рассмотрению.

Комментируя ситуацию в Украине, Жоэль Геррио заявил: "Свобода слова – это фундамент в любой демократической стране, и в демократической стране есть судебные процедуры. И это единственный путь. Только Конституция и ее выполнение гарантирует свободу в государстве. Именно поэтому закрытие каналов, незаконное преследование ‒ угрожающая ситуация, которую необходимо освещать международным СМИ".

Натали Гюле отметила: "Мы приехали в Киев для встречи с журналистами, для того чтобы рассказать о вашей позиции, потому что для международных организаций свобода слова крайне важна. Мы приехали для того, чтобы собрать максимум объективной информации о происходящем в Украине. Любые неправовые механизмы, политически мотивированные решения открывают двери для тоталитарного устройства государства. Французские журналисты уже знают о ситуации, и мы бьем тревогу, чтобы поддержать наших украинских коллег. Это действительно ужасная ситуация, поскольку не было судебного заседания и решения суда". Комментируя арест Виктора Медведчука, она подчеркнула: "Если парламентарии подвергаются давлению, условия их работы из-за действий власти не являются нормальными, то мы готовы помочь и сообщить об этом нашим коллегам, бить тревогу. И делать это в рамках межпарламентских связей Совета Европы, а также в рамках ОБСЕ, потому что там работают люди, которые специально занимаются этими вопросами". И добавила: "Мы сегодня, например, были в студии у каналов, которые закрыли, как, наверное, вы знаете, и журналистам там закрыли рот специально. И конечно, после всех этих встреч было очевидным увидеться с господином Медведчуком. Потому что везде, где мы были, все нам о нем говорили. И мы хотели сами для себя узнать от него, что происходит, и мы это поняли. Мы будем обсуждать эту ситуацию с нашими коллегами во Франции, как только мы вернемся, его ситуацию и вообще происходящее в Украине".

Кроме того, Виктор Медведчук проинформировал представителей Сената Франции о том, что партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" будет последовательно и принципиально добиваться мира на Донбассе, выполнения Минских соглашений в полном объеме и решений, принятых в "нормандском формате", и эта работа будет продолжена, невзирая на противодействие власти. Медведчук пообещал приложить все усилия для возобновления инициативы "Парламентского измерения "нормандского формата"", которую он, председатель Политсовета партии, презентовал в Сенате Франции 22 января 2020 года, в Бундестаге 28 января 2021 года и в Госдуме Российской Федерации 10 марта 2020 года. Встречи в рамках "Парламентского измерения "нормандского формата"" были временно приостановлены в связи с пандемией коронавируса.

Вице-президент Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Сената Франции, член Парламентской ассамблеи НАТО Жоэль Геррио высоко оценил роль Медведчука в урегулировании конфликта на Востоке Украины, сказав: "Мы, конечно, встречались с одним из лидеров Украины, лидером оппозиции Виктором Медведчуком. Мы с ним обсуждали очень много разных вопросов, которые касаются свободы слова, мира на Донбассе. Он нам показался очень спокойным, очень уверенным в себе, и он очень хорошо владеет ситуацией. Он, конечно, нам дал обзор ситуации, и мы, благодаря ему, очень хорошо поняли, что происходит. Медведчук – один из тех редких людей, которые владеют этой ситуацией с самого начала, он владеет каждым моментом истории конфликта на Донбассе. И он нам рассказал абсолютно все, что там произошло по сегодняшний день, и он нам объяснил, как можно этот вопрос решать".

Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"