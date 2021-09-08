Сальвадорці обурені підготовкою інфраструктури до користування криптовалютою [ Редактировать ]
Жителі Сальвадору протестують проти біткоїнів. Латиноамериканська країна першою у світі оголосила про визнання криптовалюти офіційним платіжним засобом.
Мешканці обурені тим, як влада підготувала інфраструктуру для користування цифровими грошима. Адже запропонований для цього мобільний додаток не працює. Також багато хто побоюється втратити заощадження через нестабільність курсу.
Натомість прихильники цифрової валюти стверджують - це нагода інвестувати та багатіти навіть простим мешканцям бідної країни. До слова після оголошення Сальвадору про легалізацію біткоїна, його курс підскочив, однак уже за кілька годин обвалився на 10%.
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