На межведомственных учениях в России погиб глава российского Министерства по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев. Инцидент произошел в Норильске.

Сообщается, что гибель министра официально подтвердила пресс-служба МЧС.

"С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев", - говорится в сообщении.

Российские СМИ пишут, что министр пытался спасти человека, который с выступа сорвался в воду. Но в падении Зиничев разбился о выступавший камень.

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