В Соединенных Штатах Америки родственники опознали еще двух жертв теракта, произошедшего 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает пресс-служба Управления главного судебно-медицинского эксперта.

Опознанные погибшие женщина и мужчина являются 1646 и 1647 жертвой террористического акта, произошедшего во Всемирном торговом центре.

Дороти Морган из Хемпстеда (штат Нью-Йорк) является 1646 жертвой, мужчина, имя которого не разглашается по просьбе семьи, является 1647-й жертвой.

Отмечается, что установление личностей этих погибших произошло впервые с октября 2019 года. При этом 1 106 (40%) из 2 753 жертв терактов до сих пор не опознаны.

Читайте также, в Афганистане, в Кабуле, в результате двух взрывов погибли почти 200 афганцев. Теракт, который произошел 26 августа, стал самым смертоносным за 20-летнюю войну в стране, высокопоставленный источник в Минздраве Афганистана сообщил, что число погибших в терактах афганцев выросло почти до 200 человек.

Кроме того, в афганской провинции Гильменд, которая находится на юге страны, произошел взрыв в автомобиле, припаркованном на обочине дороги, а результате которого погибли 9 человек, в частности женщины и дети. Ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за кровавый теракт.

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