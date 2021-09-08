І одним із найбільш гучних депутатських голосувань стала легалізація віртуальної валюти, аби в майбутньому криптобіржі могли законно працювати в Україні. І в цьому й уряд, і депутати бачать зиск. Мільйонні інвестиції та податки. А ще - це унеможливить "відмивання" брудних грошей на крипторинку.

Та чи варто чекати на швидкі прибутки? І як в реалі працюватиме віртуальний ринок у нас, і як уже працює за кордоном - Руслан Смєщук розкаже.

Квартира за біткоїн, цифрова зарплата і крипто-податки. В парламенті вирішили перетворити віртуальні гроші - на реальність. Сьогодні депутати легалізували віртуальні гроші, визнавши їх за цінність.

Олександр Борняков, заступник міністра цифрової трансформації:

Для громадян це дасть можливість захистити свої статки. Наприклад, в випадку якихось шахрайських дій - захищати себе, вони можуть вказувати в деклараціях, можуть обмінювати. Що стосується бізнесу - компанія зможе працювати в цій сфері, платити податки, капіталізувати себе.

Раніше де-юре криптовалюти в Україні, ніби й не існувало. Хоча де-факто - в глибокій тіні крутилися шалені віртуальні гроші. Щоденний оборот віртуальних активів в Україні становив один мільярд гривень. Про це написав міністр цифрової трансформації Михайло Федорів.

І наша держава - одна з лідерів із використання криптовалюти в світі. Але все це працює "в сіру". Наприклад, чиновники та депутати часто за допомогою біткоїнів, а точніше, коливання їхнього курсу, легалізують сумнівні статки.

Олег Пендзин, економіст:

Щоденно проходять в Україні операції з криптовалютами на суму 150 - 200 млн доларів, а загальний рівень капіталізації - до 2 млрд доларів. Ну ринок є великим реально.

Тож аби ринок працював прозоро, він матиме одразу три регулятора.

Єгор Чернєв, народний депутат, "Слуга народу":

З одного боку - НБУ, що стосується взаємодії криптоактивів з національною валютою, або іншими валютами. В частині взаємодії з цінними паперами - нацкомісія з цінних паперів. Що стосується взаємодії віртуальних активів з фізичними активами - це буде регулювати спеціальна створена служба, яка буде підпорядкована мінцифрі.

Ці служби мають створити пізніше. Як і ухвалити податкові норми, та змінити низку законів та кодексів, без яких ринок криптовалют не запрацює.

Ілля Несходовський, економіст:

Це є лише правовий статус цього віртуального актива. Тепер питання в тому, як він має оподатковуватись, як мають здійснюватися операції. І до антикорупційного законодавства мають бути уточнення, і до закону про боротьбу з легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом.

Узагалі легальні ринки криптовалюти є майже в кожній передовій економіці: Японія, США, Швейцарія...

А від учора до клубу долучився Сальвадор. Більше того, Сальвадор першим у світі визнав біткоїн офіційним платіжним засобом. Південноамериканська країна, основа прибутків якої - сільське господарство, туризм та заробітчани. Приклад - ближчий до України, аніж досвід економічних гігантів. Уряд Сальвадору уже закупив 400 біткоїнів на майже півмільярда гривень.

Брок Пірс, криптомільярдер:

Біткоїн - цифрове золото. Метод відкладання грошей на "чорний день" у майбутньому, чи для заощадження. Усі, хто так вкладався, фінансово почуваються чудово і, думаю, позитивна тенденція збережеться.

Хоча економісти називають ставку Сальвадору на біткоїн ризикованим експериментом. Мовляв, валюта з таким нестабільним курсом може нашкодити й без того слабкій економіці. Тож напередодні у столиці - Сан-Сальвадорі - навіть прокотилися протести.

Луїс, протестувальник:

Не в кожного є доступ до інтернету, навіть у кого найновіший смартфон. Це друге наймасштабніше мародерство в історії країни. Першим було так зване "відкриття Америки".

Український сценарій - звісно, більш і не містить таких ризиків. Хоча мета такого крипто-легалайзу для влади, звісно - прибутки та інвестиції. Однак експерти кажуть: на швидкий протік грошей розраховувати не варто. Та й поки, цей законопроект - це лише перший камінь у фундаменті нової цифрової економіки.