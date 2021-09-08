Уже з понеділка Україна може змінити кольори - поки що "зелену" країну збираються "перефарбувати" в "жовту".

Уперед до карантину! Україна з наступного тижня може... пожовтіти. Уряд уже анонсує засідання, на якому можуть змінити епідкольори країни. Тому що крива захворюваності невпинно йде вгору, і Україною вже циркулює "Дельта" - більш агресивний та заразний штам ковіду.

Коли українцям готуватися до локдауну? І на кого карантинні заборони не поширюватимуться? Олена Логінова все розповість докладно.

Часи карантину повертаються! Уже з понеділка Україна може змінити кольори - поки що "зелену" країну збираються "перефарбувати" в "жовту". Усе через погіршення епідситуації. Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр:

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Вже найближчими днями відбудеться відповідне засідання, де буде розглядатись питання про встановлення жовтого рівня епідемічної безпеки по всій країні.

Тож що на нас чекає в "жовтій зоні"? Нагадаю вже дещо призабуті обмеження. Отже, "жовта зона". Маски й дистанція - обов'язкові. (Зрештою, й зараз їх ніхто не скасовував, хоча люди й розслабилися). Масові заходи обмежать, концерти - під питанням. Кінотеатри заповнені лише наполовину. У спортзалах - одна людина на 10 квадратних метрів. У транспорті можна їхати лише на сидячих місцях. При цьому школи й дитсадки - працюють. Ресторани - теж.

Зрештою, життя в "жовтій" зоні - не дуже відрізняється від нинішнього. Ковідна статистика хоч і невпинно зростає, але поки що не лякає.

Денис Шмигаль, Прем'єр-міністр України:

В Україні з початком осіннього періоду, на жаль, спостерігається погіршення епідемічної ситуації. Станом на вчора понад 2700 випадків захворювання. І поступово ця цифра, на жаль, іде вгору. Тому, задля уникнення жорстких локдаунів або червоних зон, ми повинні працювати на випередження.

І нагадаю обмеження, що передбачені для "червоної зони", про яку говорив прем'єр. Життя фактично завмирає. Ресторани працюють лише навинос. Торговельно-розважальні центри, театри і спортивні центри - на замку. Школи й ВИШі - на дистанційнці. Виняток - хіба дитячі садки. Зачиняють і непродовольчі ринки та магазини. Звісно, жодних масових гулянь, громадський транспорт - за спецперепустками.

Але не для всіх! Це вже обнадіюють українців у МОЗі. Бо вакциновані українці матимуть привілеї! Навіть у "червоній" зоні.

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:

При цьому для жовтого рівня буде достатньо однієї дози вакцини, а вже для червоного рівня буде потрібен повний курс щеплення. Як приклад, роботу закладів освіти в жовтому рівні епідемічної небезпеки не буде обмежуватись за умови наявності у 80-ти відсотків педагогічних працівників докуметів, що засвідчують вакцинацію від ковід-19 хоча б однією дозою.

Взагалі міністр охорони здоров'я рівнем вакцинації українців задоволений. У Фейсбуці Віктор Ляшко написав, що свою обіцянку - виконав. Мовляв, в Україні вже зробили понад 10 мільйонів щеплень. І закликає людей не збавляти темп.

Інакше, кажуть у МОЗі, повторення минулорічного сценарію не уникнути. А локдаун передрікають уже на листопад.