Кабинет министров Украины вернул министерству инфраструктуры функции формирования и реализации государственной политики в сфере туризма и курортов и передал в управление Государственное агентство развития туризма. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Решение правительства прокомментировал министр инфраструктуры Александр Кубраков:

Сегодняшнее решение - не спонтанное. Есть огромный массив работы, которые уже проделала команда Госагентства развития туризма в сотрудничестве с Минкультом: это проект "Мандруй Україною", активные продвижения бренда государства на национальном и международном уровнях, а также, впервые за долгие годы туризм в Украине получил реальное финансирование и видение развития. Теперь наша задача - на основе этих наработок создать условия для развития туристического сектора.

Кубраков добил, что теперь задача его министерства - создание новой инфраструктуры для существующих и будущих курортов, работа с украинскими и международными инвесторами, привлеченин новых туристов в нашу страну.

Он добавил, что Мининфраструктуры уже причастно к развитию туристической отрасли благодаря строительству дорог к туристическим магнитам, новой навигации, развитию водных маршрутов.

Напомним, что в 2011 году сферу туризма и деятельности курортов передали новосозданному министерству инфраструктуры. В 2015 году отрасль передали министерству экономического развития и торговли. Госагентство по развитию туризма находилось в управлении министерства культуры и информационной политики.

Переход под управление Мининфраструктуры прокомментировала в соцсети глава Госагентства по туризму Марьяна Олеськив:

Наша работа не останавливается и не меняется, мы активно продолжаем нашу деятельность, согласно утвержденным планам. Для нас определяющей задачей остается развитие внутреннего и въездного туризма и реализация принятой Стратегии развития туризма и курортов до 2026 года.

Как сообщали "Подробности", СНБО поручил Кабмину возложить обязанности главы правления "Укрзализныци" на министра инфраструктуры Александра Кубракова.