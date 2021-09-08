Кабмин передал туризм и курорты министерству инфраструктуры [ Редактировать ]
Источник: Госагентство развития туризма
Кабинет министров Украины вернул министерству инфраструктуры функции формирования и реализации государственной политики в сфере туризма и курортов и передал в управление Государственное агентство развития туризма. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Решение правительства прокомментировал министр инфраструктуры Александр Кубраков:
Сегодняшнее решение - не спонтанное. Есть огромный массив работы, которые уже проделала команда Госагентства развития туризма в сотрудничестве с Минкультом: это проект "Мандруй Україною", активные продвижения бренда государства на национальном и международном уровнях, а также, впервые за долгие годы туризм в Украине получил реальное финансирование и видение развития. Теперь наша задача - на основе этих наработок создать условия для развития туристического сектора.
Кубраков добил, что теперь задача его министерства - создание новой инфраструктуры для существующих и будущих курортов, работа с украинскими и международными инвесторами, привлеченин новых туристов в нашу страну.
Он добавил, что Мининфраструктуры уже причастно к развитию туристической отрасли благодаря строительству дорог к туристическим магнитам, новой навигации, развитию водных маршрутов.
Напомним, что в 2011 году сферу туризма и деятельности курортов передали новосозданному министерству инфраструктуры. В 2015 году отрасль передали министерству экономического развития и торговли. Госагентство по развитию туризма находилось в управлении министерства культуры и информационной политики.
Переход под управление Мининфраструктуры прокомментировала в соцсети глава Госагентства по туризму Марьяна Олеськив:
Наша работа не останавливается и не меняется, мы активно продолжаем нашу деятельность, согласно утвержденным планам. Для нас определяющей задачей остается развитие внутреннего и въездного туризма и реализация принятой Стратегии развития туризма и курортов до 2026 года.
Как сообщали "Подробности", СНБО поручил Кабмину возложить обязанности главы правления "Укрзализныци" на министра инфраструктуры Александра Кубракова.
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