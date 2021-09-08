Без магазину, транспорту й перспектив. На Закарпатті поступово зникає колоритне село Воловиця. Люди покидають його через нестерпні умови, бо жити там доводиться фактично в ізоляції від світу. Дорога, яка веде до них, - не знала ремонту вже три десятиліття, і за цей час перетворилася на смугу перешкод. У цьому переконалася і наша Мар'яна Мартин.

Цей крутий підйом бездоріжжям - справжнє випробування на міцність для автівок, і нервової системи водіїв.

Анна, жителька села Воловиця:

Стойки, ходова, всьо розбивається. Такою дорогою - то невозможно. То яка машина видержить, яке желізо?

Дороги тут, у селі Воловиця, немає вже понад 30 років. Замість асфальту - суцільне каміння. Михайло, перш ніж виїхати з хати, готується заздалегідь.

Михайло, житель села Воловиця:

Маю колесо, маю тросик, донкрат, лопату щоб підкопати, щоб виїхати. Без цього комплекту тут проїзда нереально.

Щоразу, коли тут проїжджає машина, нервують не лише водії, а й люди, які живуть обабіч дороги. Бо каміння з-під коліс розлітається до будинків.

Маргарита, жителька села Воловиця:

Позирайте: всі люди з села повтікали. Нате пуста, пуста ,пуста, бо не хотять туй жити. Пак сюда не мож , ніко не хоче йти, сякого села ние видав у цілій Закарпатській області.

Через відсутність дороги в село не їздять автобуси, тут немає магазинів, бо виїхати за товаром - справжнє випробування. Як і подолати шлях мамі з візочком.

Яна Іванич, жителька села Воловиця:

-Но а тут вже нереально їхати. Треба дитину брати на руки і йти. - Ми вам поможемо. - Но дякую. - Повезти коляску? - Дякую.

У селищній раді розповідають - не ремонтували, бо немає грошей. Дорогу потрібно будувати з нуля, а це - майже 7 млн гривень. Проте цього року кошторис розробили, вже провели й тендер. Аби розпочати ремонт, треба знайти кошти. Або ж просити кредит у підрядника.

Михайло Станинець, голова Кам'янської ОТГ:

Визнали переможця, чекаємо 10 днів, щоб підписати договір, потім йдемо в область, де ми вже будем сміло говорити, що нам треба кошти, бо в нас на сьогодні їх нема. Але будемо ще говорити з підрядчиком, щоб цю проблемну ділянку, там 500 метрів, зробив за свої кошти.

Дорога на балансі селищної ради. Проте тут сподіваються на фінансову підтримку області. В обласній раді пропонують ОТГ брати кредит.

Олексій Петров, голова Закарпатської обласної ради:

Найближче, це можуть бути субвенсії соціально-економічного розвитку тих народних депутатів, які обиралися по цьому округу. Я далекий від думки, що обласна державна адміністрація зможе на сьогоднішній день виділити кошти, які передбачені дорожнім фондом.

Тож вочевидь усі надії - на добросовісного підрядника. Жителі все ж сподіваються, що за 30 років чиновники врешті віднайдуть кошти і для них. Бо інакше Воловиця просто поповнить список вимираючих сіл України. Адже дедалі більше людей просто залишають свої оселі.