Філіппіни атакують тайфуни "Джоліна" та "Кіко" [ Редактировать ]
Тайфун "Джоліна" дістався Філіппін. В епіцентрі стихії - три провінції.
Швидкість вітру сягає 150-ти кілометрів на годину. Близько 12-ти тисяч людей змушені залишити свої домівки. П'ятеро рибалок зникли безвісти. Про постраждалих - не повідомляють.
Водночас метеорологічна служба Філіппін попереджає про ще один тайфун - "Кіко". Він рухається в бік східних регіонів. Швидкість поривів вітру сягає 190-та кілометрів на годину.
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