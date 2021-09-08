Близько 12-ти тисяч людей змушені залишити свої домівки.

Тайфун "Джоліна" дістався Філіппін. В епіцентрі стихії - три провінції.

Швидкість вітру сягає 150-ти кілометрів на годину. Близько 12-ти тисяч людей змушені залишити свої домівки. П'ятеро рибалок зникли безвісти. Про постраждалих - не повідомляють.

Водночас метеорологічна служба Філіппін попереджає про ще один тайфун - "Кіко". Він рухається в бік східних регіонів. Швидкість поривів вітру сягає 190-та кілометрів на годину.