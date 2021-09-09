Країна готова до зими на вісімдесят відсотків - Денис Шмигаль [ Редактировать ]
В Україні можуть запровадити "жовту" карантинну зону. Якщо так вирішить комісія з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомили на засіданні Кабміну. За словами очільника МОЗу, роботу навчальних закладів не обмежуватимуть, якщо щеплені 80 відсотків педагогів - хоча б однією дозою.
Що ж до початку опалювального сезону, глава Уряду запевнив - країна готова до зими на 80 відсотків. За встановлення тарифів на тепло відповідатимуть органи місцевого самоврядування.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Нафтогаз пропонує "Теплокомуненерго" блакитне паливо по 7,42 грн за метр кубічний в рамках трирічного контракту. Така ціна дозволяє місцевим керівникам не підвищувати ціни на тепло для населення в цьому опалювальному сезоні. Ми за цим будем уважно стежити по кожному місту по кожному регіону.
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