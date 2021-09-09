В Україні можуть запровадити "жовту" карантинну зону. Якщо так вирішить комісія з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомили на засіданні Кабміну. За словами очільника МОЗу, роботу навчальних закладів не обмежуватимуть, якщо щеплені 80 відсотків педагогів - хоча б однією дозою.

Що ж до початку опалювального сезону, глава Уряду запевнив - країна готова до зими на 80 відсотків. За встановлення тарифів на тепло відповідатимуть органи місцевого самоврядування.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України: