Звезда фильмов "Голодные игры" и "Люди Икс" Дженнифер Лоуренс ждет первенца [ Редактировать ]
Источник: YouTube
Американская актриса Дженнифер Лоуренс ждет ребенка. Об этом сообщает журнал People, которому информацию подтвердил представитель звезды.
Для 31-летней актрисы и ее 37-летнего мужа Кука Марони это будет первый ребенок. Дженнифер Лоуренс познакомилась с арт-дилером и директором художественной галереи Марони через общего друга весной 2018 года. Вскоре они начали встречаться, а в феврале 2019 года обручилась. Пара сыграла свадьбу в октябре 2019 года.
До знакомства с Марони у Дженнифер были романы с актером Николасом Холтом - партнером по фильму "Люди Икс: Первый класс", режиссером Дарреном Аронофски, с которым она познакомилась на съемках фильма "Мама!", а также со сценаристом и телепродюсером Джином Ступницки.
Напомним, что Дженнифер Лоуренс является лауреат премии "Оскар" (за комедию "Мой парнь - псих"), трех премий "Золотой глобус" и BAFTA.
Напомним, что Дженнифер Лоуренс упала на красной дорожке в рамках промо-тура фильма "Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II".
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