Однойменна пісня, на думку критиків, є однією з найкращих в історії людства.

Пісня "Імеджен" Джона Леннона та Йоко Оно святкує 50-й ювілей. Вихід світового хіта відзначають у різних куточках планети. У Лондоні текст композиції спроєктували на будівлю Парламенту та Собор Святого Павла.

У Нью-Йорку слова вивели на один з гігантських екранів Таймс Сквер. Схожі акції відбулися також у Берліні, Токіо та на батьківщині Леннона - у Ліверпулі. Музикант випустив альбом "Імеджен" 9 вересня 71-го року. Однойменна пісня, на думку критиків, є однією з найкращих в історії людства.