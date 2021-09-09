Легендарна композиція Джона Леннона "Імеджен" святкує 50-річчя [ Редактировать ]
Пісня "Імеджен" Джона Леннона та Йоко Оно святкує 50-й ювілей. Вихід світового хіта відзначають у різних куточках планети. У Лондоні текст композиції спроєктували на будівлю Парламенту та Собор Святого Павла.
У Нью-Йорку слова вивели на один з гігантських екранів Таймс Сквер. Схожі акції відбулися також у Берліні, Токіо та на батьківщині Леннона - у Ліверпулі. Музикант випустив альбом "Імеджен" 9 вересня 71-го року. Однойменна пісня, на думку критиків, є однією з найкращих в історії людства.
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