Торік КНДР представила під час параду нову міжконтинентальну ракету для підводних човнів та іншу передову зброю.

Військовий парад опівночі. У Північній Кореї святкували 73-тю річницю заснування країни. Перед Кім Чен Ином пройшли тисячі військових і сотні одиниць техніки. Торік КНДР представила під час параду нову міжконтинентальну ракету для підводних човнів та іншу передову зброю.

Наразі експерти в США та Південній Кореї аналізують фото та відео з цьогорічного параду, з'ясовують, що ще спроєктували північно-корейські науковці протягом року. Ракет поки що не виявили. Зате побачили захисні костюми від радіації.