У Харкові викрили лабораторію, яка підроблювала ПЛР-тести [ Редактировать ]
І однією з умов перетину кордону до багатьох країн є негативний ПЛР-тест. І в Україні - процвітає липа. У Харкові правоохоронці накрили приватну лабораторію, яка продавала підробні довідки. При чому все було поставлено на потік - лабораторія працювала у зв'язці з турагенцією.
А ще медики вносили фейкову інформацію у систему ЕСОЗ, дані з якої потрапляли в додаток "Дій удома". Таку "послугу" пропонували тим, хто повертався з-за кордону і хотів уникнути 14-денної самоізоляції. Тепер спритникам загрожує до восьми років ув'язнення.
Лілія Домашенко, речник СБУ в Харківській обл.:
За оперативними даними протиправна схема існувала з початку 20-го року. Довідки видавали без обстеження пацієнтів. Відомо, що серед пацієнтів були ті, хто мали позитивний результат на Сovid-19. Тобто інфікована людина могла вільно отримати негативний результат тестування. Такі дії зловмисників могли сприяти поширенню пандемії. Наразі директору мережі приватних лабораторій повідомлено про підозру.
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