І однією з умов перетину кордону до багатьох країн є негативний ПЛР-тест. І в Україні - процвітає липа. У Харкові правоохоронці накрили приватну лабораторію, яка продавала підробні довідки. При чому все було поставлено на потік - лабораторія працювала у зв'язці з турагенцією.

А ще медики вносили фейкову інформацію у систему ЕСОЗ, дані з якої потрапляли в додаток "Дій удома". Таку "послугу" пропонували тим, хто повертався з-за кордону і хотів уникнути 14-денної самоізоляції. Тепер спритникам загрожує до восьми років ув'язнення.

Лілія Домашенко, речник СБУ в Харківській обл.: