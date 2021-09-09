Вирубка лісу, браконьєрство та сміття – екологічні загрози України, від яких страждають і сусіди [ Редактировать ]
Проблеми в України, а страждають сусіди. Фахівці з Європи приїхали на Закарпаття обговорити найбільші екологічні загрози. Це вирубка лісу, браконьєрство та сміття. Як пропонують із цим боротися - розкажуть мої колеги.
Дерева породи дуб були відтавровані тавром, яке не використовує лісогосподарське підприємство.
Ось ці пні на території Ужгородського лісгоспу - наслідки незаконного вирубування дерев. Їх близько 35. І збитки сягають пів мільйона.
Андрій Мальований, голова Державної екологічної інспекції України:
Якщо винні особи чи відповідальні не встановленні у процесі слідства, чи судом, обов'язково у порядку стягнення сплачує постійний лісокористувач, який має відповідно до закону охоронні зобов'язання.
І такі факти в Україні не поодинокі. Тільки за пів року держава втратила понад сто двадцять млн гривень через незаконне вирубування. Про те, як Україна вирішує проблему, екологи, правоохоронці, лісничі розказали колегам із Європи в рамках проєкту "Амбітус".
Віталій Пунь, перший заступник голови Державного агентства лісових ресурсів України:
В країнах європейського союзу відрізняються повністю методи призначення рубок. Якщо в нас призначається є певний дозвільний документ – квиток, в них такого немає.
Проект "Амбітус" об'єднує 15 держав Європи. Його мета - створити ефективнішу систему розкриття екологічних злочинів, засновану на європейському досвіді.
Девід Айрес, представник Центрального офісу Франції по боротьбі зі злочинністю у галузі охорони довкілля:
Наш візит в Україну дозволив нам зрозуміти ситуацію, яка склалася з вирубуванням лісу, поводженням з відходами. Думаю, разом ми зможемо розробити механізм вирішення проблемних питань.
Найбільше сусідів турбує засмічення річки Тиса, що на Закарпатті. Вона тече з України в Угорщину разом із мотлохом.
Андрій Мальований, голова Державної екологічної інспекції України:
Потрапляння пластику, пластикових відходів через річку Тиса до сусідньої держави.
Гергель Імре, майор поліції Угорщини:
Угорщина зміцнила кримінальне законодавство, в частині, пов'язаній із поводженням із побутовими відходами. Поліції надано більше повноважень у вирішенні цих питань. І тому зараз у цьому напрямку працює 800 поліцейських.
Через високий рівень води угорським водним органам вдалося виловити лише сімдесят відсотків сміття, решту - річка понесла далі.
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