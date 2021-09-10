З початком вакцинальної кампанії імунізували майже 10 мільйонів українців.

За минулу добу в Україні понад три з половиною тисячі інфікувань Ковідом.

Найбільше - в Києві, на Львівщині, Харківщині, Одещині та Дніпропетровщині. Ушпиталили майже тисячу хворих. 61 пацієнт помер від ускладнень. Одужали майже півтори тисячі громадян.

З початком вакцинальної кампанії імунізували майже 10 мільйонів українців. Більше як чотири мільйони з них щеплені двома дозами вакцини.