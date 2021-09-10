Пандемія в Україні: майже тисяча хворих потрапила до лікарні [ Редактировать ]
За минулу добу в Україні понад три з половиною тисячі інфікувань Ковідом.
Найбільше - в Києві, на Львівщині, Харківщині, Одещині та Дніпропетровщині. Ушпиталили майже тисячу хворих. 61 пацієнт помер від ускладнень. Одужали майже півтори тисячі громадян.
З початком вакцинальної кампанії імунізували майже 10 мільйонів українців. Більше як чотири мільйони з них щеплені двома дозами вакцини.
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Серед країн з найбільшим денним приростом - США, Індія, Велика Британія.
Ушпиталили напередодні майже тисячу хворих.
Не додає оптимізму і статистика. Тих, хто одужав, - майже вдвічі менше, ніж нових хворих. Позитивних тестів - близько восьми сотень.
За минулу добу інфіковіні понад три з половиною тисячі українців!
Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу, імунізували майже 10 мільйонів українців.