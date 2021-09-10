На пятницу, 10 сентября, официальный курс гривны к доллару установлен на уровне 26,72 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара снова снизился после роста накануне. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 сентября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,7264 гривен за 1 доллар (-0,0188 грн). При этом курс доллара на 9 сентября составляет: 26,7452 гривен за 1 доллар.

Курс снизился на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 9 сентября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 26,76 гривен за доллар, курс в покупке до 26,74 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 31,62 гривен за евро.

Ранее сообщалось, что биткоин "взлетел" до максимума за 2 месяца.

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