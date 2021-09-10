Низькі запаси газу в європейських сховищах: ціна за тисячу кубометрів вражає [ Редактировать ]
Ціна на газ у Європі перевищила позначку 700 доларів за тисячу кубометрів. Уперше в історії. Зокрема, таку вартість зафіксували в Нідерландах.
Це обумовлено низькими запасами в європейських сховищах. За місяць до початку опалювального сезону вони заповнені лише на 70 відсотків, а це менше за середній рівень, який спостерігався впродовж останніх п'яти років.
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В понедельник, 30 августа, стоимость газа на европейском рынке превысила 600 долларов за тысячу кубометров
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