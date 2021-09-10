В Австрії електромобілі витісняють дизельні автівки [ Редактировать ]
В Австрії електромобілі та "гібриди" вперше стали популярнішими за бензинові та дизельні автівки.
Про це свідчить статистика нових машин, зареєстрованих у країні протягом минулого місяця. Майже половина з них - на альтернативних видах палива. Протягом останнього року попит на екологічніші автівки зріс вдвічі.
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