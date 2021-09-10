Столица Украины попала в первую пятерку антирейтинга по самому грязному воздуху. Об этом сообщает портал Iqair, который занимается отслеживанием качества воздуха.

Согласно данным сайта, наиболее загрязненным, по состоянию на 10 сентября 2021 года, является воздух в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. На втором месте следует Дубай, который находится в Объединенных Арабских Эмиратах и тройку лидеров замыкает столица Афганистана Кабул.

Отмечается , что на четвертом месте находится российский Красноярск, а 5 место отдали Киеву. Сейчас загрязненность воздуха в столице составляет 137 единиц, что классифицируется как "нездоровый уровень для чувствительных групп населения". В связи с этим портал рекомендует людям с заболеваниями дыхательной системы надевать респираторы, в помещениях закрывать окна и включать очистители воздуха, а также исключить спортивные занятия на открытом воздухе.

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Кроме того, в столице начали работу специальные пункты, которые ведут круглосуточные наблюдения за качеством воздуха. Они находятся в Дарницком и Днепровском районах. Их программное обеспечение в полной мере соответствует европейским стандартам, а также всем рекомендациям ВОЗ.

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